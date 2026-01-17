İskenderun'da Aranan 2 Şahıs Mahkemece Tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan T.K. ve Ö.Y. emniyet ekiplerince yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:36
Hatay Emniyeti operasyonuyla yakalandılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, adli makamlarca farklı suçlardan hakkında hapis kararı bulunan 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İskenderun’da gerçekleştirilen çalışmada aranan şüpheliler tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan T.K., tehdit kasten yaralama suçundan; Ö.Y. ise kaçaklık suçundan arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.K. ve Ö.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

