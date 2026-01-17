İstanbul'da kablo şirketini 5 milyon dolar dolandırdılar: 1'i kadın 6 tutuklu

İstanbul'da bir kablo firmasının ortakları hakkında yapılan şikayet üzerine, şirket ortağı M.Ç. ve yanında çalışan 5 kişinin, şirketin diğer ortağını 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Başvuru ve iddialar

Şirket yetkilileri, firmada yüzde 20 hisseye sahip olan M.Ç.'nin yurtdışından gelen sipariş ödemelerinin bir kısmını kendi hesabına geçirdiğini, bu yolla elde edilen yaklaşık 5 milyon dolar tutarındaki haksız kazançla Karaköy'de bir iş hanı alıp yeni bir kablo şirketi kurduğunu belirterek polise başvurdu.

Operasyon, deliller ve tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iddialar üzerine çalışma başlatıp 7 Ocak Çarşamba günü Şişli'deki iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 1 harici bellek ve suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece 1'i kadın, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

