İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü

İzmir'de fırtına bilançosu: Kemalpaşa'da büyük maddi hasar

İzmir'de dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Özellikle Kemalpaşa ilçesinde yapılan incelemelerde 9 fabrika, 5 konut ve 5 araçta hasar tespit edildi.

Hasar tespiti ve hortum etkisi

İzmir genelinde gün boyu süren fırtına ve yağış, Kemalpaşa'da çatılar ile dış cephe tabelalarının zarar görmesine neden oldu. Yağışın etkisiyle bazı derelerde taşkınlar oluştu. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren 9 fabrikada farklı düzeylerde hasar meydana geldiği belirlendi. İlçe genelinde ise fırtına ve yağış nedeniyle 5 konut ve 5 araçta zarar saptandı.

Kurtarma ve müdahale çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle tıkanan dereleri açma çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda biriken sel sularını pompalarla tahliye eden ekipler, sahada aralıksız çalışıyor. Vali Süleyman Elban de sabah saatlerinde hasar tespiti ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giderek, Kemalpaşa OSB ve Ulucak Mahallesini ziyaret etti ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yetkililerin açıklamaları

Vali Süleyman Elban, dün akşam saat 20.00 sıralarında il genelinde yoğun yağış ve fırtına olduğunu belirterek, söz konusu hava muhalefetinin Kemalpaşa OSB'de kısmi bir alanda hortuma dönüştüğünü bildirdi. Elban, hortum nedeniyle OSB'deki iş yerlerinde ciddi maddi hasar oluştuğunu ve bölgede tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Can kaybı yok, kurtarılanlar var

Vali Elban, yoğun yağışlar sonucu 298 ev ve iş yerinde su baskınları yaşandığını aktardı. Ayrıca, dörtü araç içinde, ikisi yaya olmak üzere toplam 6 vatandaş sel sularına kapılmış ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle tamamı yara almadan kurtarılmıştır. Elban, can kaybı veya yaralanma olmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

Yetkililer, afetin izlerinin silinmesi ve yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü; daha büyük felaketlerin yaşanmaması temennisiyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir'de fırtına bilançosu: 9 fabrika ve 5 konutta hasar oluştu