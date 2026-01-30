İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü

İzmir'de şiddetli fırtına ve sağanak Kemalpaşa'da hortuma dönüşerek 9 fabrikada, 5 konutta ve 5 araçta hasara yol açtı; 6 kişi selden kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:32
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü

İzmir'de fırtına bilançosu: Kemalpaşa'da büyük maddi hasar

İzmir'de dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Özellikle Kemalpaşa ilçesinde yapılan incelemelerde 9 fabrika, 5 konut ve 5 araçta hasar tespit edildi.

Hasar tespiti ve hortum etkisi

İzmir genelinde gün boyu süren fırtına ve yağış, Kemalpaşa'da çatılar ile dış cephe tabelalarının zarar görmesine neden oldu. Yağışın etkisiyle bazı derelerde taşkınlar oluştu. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren 9 fabrikada farklı düzeylerde hasar meydana geldiği belirlendi. İlçe genelinde ise fırtına ve yağış nedeniyle 5 konut ve 5 araçta zarar saptandı.

Kurtarma ve müdahale çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle tıkanan dereleri açma çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda biriken sel sularını pompalarla tahliye eden ekipler, sahada aralıksız çalışıyor. Vali Süleyman Elban de sabah saatlerinde hasar tespiti ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giderek, Kemalpaşa OSB ve Ulucak Mahallesini ziyaret etti ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yetkililerin açıklamaları

Vali Süleyman Elban, dün akşam saat 20.00 sıralarında il genelinde yoğun yağış ve fırtına olduğunu belirterek, söz konusu hava muhalefetinin Kemalpaşa OSB'de kısmi bir alanda hortuma dönüştüğünü bildirdi. Elban, hortum nedeniyle OSB'deki iş yerlerinde ciddi maddi hasar oluştuğunu ve bölgede tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Can kaybı yok, kurtarılanlar var

Vali Elban, yoğun yağışlar sonucu 298 ev ve iş yerinde su baskınları yaşandığını aktardı. Ayrıca, dörtü araç içinde, ikisi yaya olmak üzere toplam 6 vatandaş sel sularına kapılmış ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle tamamı yara almadan kurtarılmıştır. Elban, can kaybı veya yaralanma olmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

Yetkililer, afetin izlerinin silinmesi ve yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü; daha büyük felaketlerin yaşanmaması temennisiyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir'de fırtına bilançosu: 9 fabrika ve 5 konutta hasar oluştu

İzmir'de fırtına bilançosu: 9 fabrika ve 5 konutta hasar oluştu

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü
7
Yüksekova'da 20 Kişilik Ekip AVM Çatısındaki Karı Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları