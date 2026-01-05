İzmir Karabağlar’da Uyuşturucu Satan Sevgililer Yakalandı

İzmir Karabağlar’da uyuşturucu satışı operasyonu: Sevgililer gözaltında

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Takip sonucu durduruldu

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında U.T. (35) ve kız arkadaşı B.I. (32)'yi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu ve detaylı arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Aramada, satışa hazır şekilde paketlenmiş olarak ele geçirilen maddeler ve malzemeler şöyle:

• 18 parça halinde, toplam 92,20 gram kokain

• 67 adet uyuşturucu hap

• 4,90 gram esrar

• 1 adet hassas terazi

• 25 adet tabanca fişeği

• Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 TL nakit para

Adli süreç

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan U.T. ve B.I. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

