DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

İzmir Karabağlar’da Uyuşturucu Satan Sevgililer Yakalandı

Karabağlar’da takibe alınan U.T. ve B.I., araçta satışa hazır 92,20 gr kokain, 67 hap, esrar ve fişeklerle yakalandı; adliyeye sevk edildiler.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:08
İzmir Karabağlar’da Uyuşturucu Satan Sevgililer Yakalandı

İzmir Karabağlar’da uyuşturucu satışı operasyonu: Sevgililer gözaltında

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Takip sonucu durduruldu

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında U.T. (35) ve kız arkadaşı B.I. (32)'yi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu ve detaylı arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Aramada, satışa hazır şekilde paketlenmiş olarak ele geçirilen maddeler ve malzemeler şöyle:

• 18 parça halinde, toplam 92,20 gram kokain

• 67 adet uyuşturucu hap

• 4,90 gram esrar

• 1 adet hassas terazi

• 25 adet tabanca fişeği

• Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 TL nakit para

Adli süreç

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan U.T. ve B.I. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, ARAÇLARINDA...

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, ARAÇLARINDA SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLEN SEVGİLİ ÇİFT GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı — Açlık ve Bakımsızlık İddiası
2
Salihli'de Durdurulan Araçta 50 Gram Esrar Ele Geçirildi
3
Ceyhan'da Takside 1 Kilo 39 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi — 5 Tutuklama
4
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Dolandırıcılığı: 3 Şahsa 7'şer Yıla Kadar Hapis
5
Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 90 Yaşındaki A.P. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
İzmir Karabağlar’da Uyuşturucu Satan Sevgililer Yakalandı
7
Seçil Erzan davası: 102 yıl 4 ay hapis ve 'iradeleri sakatlandı' gerekçesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları