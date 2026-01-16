Kahramanmaraş'ta 6 Yaşındaki Çocuk Kamyonetin Altında Can Verdi

Kahramanmaraş Onikişubat'ta aniden yola çıkan 6 yaşındaki M.D., kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:36
Kahramanmaraş'ta aniden yola çıkan 6 yaşındaki M.D., seyir halindeki kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Kaza, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi 77015 Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki M.N.Ö. (26) yönetimindeki 46 ADN 288 plakalı kamyonet, aniden yola çıkan M.D.'ye çarptı. Araç altında kalan çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Güvenlik ve Soruşturma

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sürücü M.N.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tanık Anlatımı

Elif Kar, içeride otururken bir anda 'pat' diye bir ses duyduğunu belirterek, "Sesin geldiği tarafa doğru dışarı koştum çocuk yerde yatıyordu. O sırada şoför panik içinde koşturuyordu, sinir krizi geçiriyordu. Hemen içeriden bir bez alıp çocuğun başının altına koydum, ardından su getirdim. Eşime, 'Koş, vuran kişi çok kötü durumda, önce onu sakinleştir' dedim. Ambulansı aradım ancak sağlık ekipleri geldiğinde çocuk hayatını kaybetmişti" dedi.

