Kahta Belediyesi’nden Karla Mücadele Seferberliği

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, Kahta Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonun kapsamı

Belediye ekipleri, kar yağışının ilk anından itibaren sahada aktif görev yapıyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara ekmek ve sıcak yemek ulaştırılırken, yollarda mahsur kalan sürücü ve yolculara sıcak çorba ve konaklama desteği sağlanıyor.

Çalışmalar öncelikle yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor. İlçe genelinde sürdürülen müdahalelerle, kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşayan vatandaşların güvenli ortamlara alınması sağlanıyor.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, olumsuz hava şartlarına karşı tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı süresince hiçbir hemşehrimizin mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7/24 sahada görev yapıyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza sıcak yemek ve ekmek ulaştırıyor, yolda kalan misafirlerimize çorba ve konaklama imkânı sunuyoruz. Acil bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız belediyemizin 185 numaralı hattını arayarak bizlere ulaşabilir. Gelen her talebi titizlikle ele alıyoruz," ifadelerini kullandı.

Kesintisiz hizmet taahhüdü

Kahta Belediyesi, kar yağışının etkisini yitirmesine kadar vatandaşların güvenliği, sağlığı ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdüreceğini duyurdu.

