Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı — Açlık ve Bakımsızlık İddiası

Kandıra'da bir evde kötü şartlarda tutulan 55 hayvan kurtarıldı; 38 köpek ve 17 kedi bakımevine sevk edildi, sorumlular hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:07
Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı — Açlık ve Bakımsızlık İddiası

Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı

Kötü hijyen ve bakımsızlık iddiası: 38 köpek, 17 kedi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir evden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kapı açıldığında karşılaşılan manzara karşısında şoke oldu. Yapılan müdahalede toplam 55 hayvan kurtarıldı.

İhbarı değerlendiren Kandıra Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmaya; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Yasal izinlerin alınmasının ardından adreste yapılan incelemede, hayvanların hijyen eksikliği ve ağır bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği tespit edildi. Uzun süre ihmal edildiği ve çevreyi olumsuz etkilediği belirlenen koşullarda tutulan 38 köpek ve 17 kediye el konuldu.

Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından hayvanlar, tedavi ve bakımları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandığı ve adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

