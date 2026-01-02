Karabük’te 80 santimetre karda 88 yaşındaki kadın güçlükle taşındı
Safranbolu Esentepe Mahallesi'nde sağlık ekipleri seferber oldu
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde rahatsızlanan 88 yaşındaki Pakize Arslan, yoğun kar nedeniyle güçlükle ulaşılan mahalleden sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye sevk edildi.
Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde rahatsızlanan 88 yaşındaki Pakize Arslan için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetre'ye ulaştığı mahallede hastaya güçlükle ulaştı. Ekipler, hastayı sedyeyle ambulansa kadar yaklaşık 100 metre taşıdı.
İlk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakize Arslan'ın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.
