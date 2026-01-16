Karlov suikastı şüphelisi Cemal Karaata Kanada'da 'Salih Ada' kimliğiyle

Karlov suikastı şüphelisi Kanada'da yeni kimlikle bulundu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın firari planlayıcılarından biri olduğu değerlendirilen ve FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasında kritik görevlerde bulunduğu belirtilen Cemal Karaata'nın, Kanada'da isim değiştirerek yaşamını sürdürdüğü tespit edildi.

Yeni kimlik ve meslek

Kaynaklar, Türkiye'de kırmızı bültenle aranan Karaata'nın, Kanada'ya firar ettikten sonra adını "Salih Ada" olarak değiştirdiğini ve isim değişikliğiyle resmi kayıtlardan uzak kalmayı amaçladığını belirtiyor. Karaata'nın Kanada'da rahat bir yaşam sürdüğü bildirildi.

İstihbarata göre, Karaata "Salih Ada" adıyla "Qualia Counselling Services" isimli bir şirkette psikoterapist olarak çalışıyor; anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü alanlarında hizmet verdiği, faaliyetini "Waterloo The Boardwalk Suite 406" adresinde yürüttüğü kaydedildi.

Örgütsel bağlantılar ve akademik geçmiş

Güvenlik kaynakları, Karaata'nın FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden biri olduğunu, örgüt içinde "Sadık" ve "Yavuz" kod adlarını kullandığını ve firar etmeden önce Türkiye'de kapatılan Fatih Üniversitesi İngilizce Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yaptığını aktarıyor. Kaynaklar, Karaata'nın akademisyen kimliğini casusluk faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullandığını değerlendiriyor.

Güvenlik endişeleri ve örgütsel destek

Güvenlik birimleri, Karaata'nın isim değiştirmesindeki temel nedenlerden birinin Rusya tarafından hedef alınma veya kaçırılma endişesi olduğunu bildiriyor. Firari şüphelinin Kanada'da bulunduğu süre boyunca bu korkuyla hareket ettiği ve ülkenin güvenlik birimleriyle periyodik temaslarda bulunduğu öğrenildi.

Kaynaklar ayrıca, FETÖ'nün Avrupa ve Amerika kıtasında firari durumdaki örgüt mensuplarını korumaya devam ettiğini; özellikle casusluk faaliyetlerinde yer alan isimlerin güvenliğinin örgüt tarafından sağlandığını belirtti. Bu kapsamda bazı örgüt mensuplarının bulundukları ülkelerde isim değişikliğine gittiği ve kendileri ile aile bireyleri için farklı Türkçe veya yabancı isimler kullandığı tespit edildi.

Güvenlik raporlarına göre, örgütün ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki yapılanmalarında mahrem imamlar görevlendiriliyor ve charter school yapılanmaları üzerinden örgüt mensuplarına farklı unvanlar altında maaş ödemeleri yapılıyor. Örgütün imkanlarıyla bazı üst düzey isimlerin yurt dışında rahat bir yaşam sürdüğü, Karaata'nın da çocuklarının eğitim giderleri ile barınma ve temel ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı değerlendiriliyor.

