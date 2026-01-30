Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı

24 Ocak’tan bu yana kayıp olan Deniz İbişler’in 25 Ocak gece 01.00 civarında Beşiktaş Sahili’nde denize atladığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; arama başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:23
İstanbul’da 24 Ocak’tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Deniz İbişler ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, İbişler’in 25 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahili’nde denize atladığı belirlendi.

İbişler’in yürüdüğü rota kamerada

Polis ekipleri, saatlerce güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek genç kadının İstanbul içindeki son hareketlerini tespit etti. Görüntülerde İbişler’in önce Mecidiyeköy durağında indiği; daha sonra tek başına Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru yürüdüğü görülüyor.

Denizde arama çalışmaları başlatıldı

Beşiktaş Sahilinde denize atlama görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bu sabah Sahil Güvenlik ve Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı balık adamlar ile deniz polisi tarafından arama çalışması başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili çalışmaları sürdürüyor.

