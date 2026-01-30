Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul’da 24 Ocak’tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Deniz İbişler ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, İbişler’in 25 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahili’nde denize atladığı belirlendi.

İbişler’in yürüdüğü rota kamerada

Polis ekipleri, saatlerce güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek genç kadının İstanbul içindeki son hareketlerini tespit etti. Görüntülerde İbişler’in önce Mecidiyeköy durağında indiği; daha sonra tek başına Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru yürüdüğü görülüyor.

Denizde arama çalışmaları başlatıldı

Beşiktaş Sahilinde denize atlama görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bu sabah Sahil Güvenlik ve Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı balık adamlar ile deniz polisi tarafından arama çalışması başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili çalışmaları sürdürüyor.

YÜRÜDÜĞÜ ANLAR (GÜVENLİK KAMERASI)