DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Konya'da jandarma 11 operasyonda uyuşturucuya darbe: 7 tutuklama

Konya İl Jandarma, 15-31 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlediği 11 operasyonda çeşitli uyuşturucular ele geçirdi; 7 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:37
Konya'da jandarma 11 operasyonda uyuşturucuya darbe: 7 tutuklama

Konya'da jandarma 11 operasyonda uyuşturucuya darbe: 7 tutuklama

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda 11 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve adli süreç başlatıldı.

Ele geçirilen uyuşturucular

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen maddeler arasında 132 adet sentetik ecza hapı, 18 gram bonzai, 11 gram kubar esrar, 55 gram metamfetamin, ayrıca bin 38 gram skunk (piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL) yer aldı. Bunun yanı sıra 2 gram esrar tohumu, 1 adet uyuşturucu madde içeren sigara, 4 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet içime hazır sarılmış vaziyette esrar ele geçirildi.

Soruşturma ve adli süreç

Operasyonlarda toplam 20 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 13'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumlarına sevk edildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü bu operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik denetimlerin sürdüğünü ve kararlılıkla devam edeceğini gösteriyor.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN 11 AYRI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE...

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN 11 AYRI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 7 ŞAHIS TUTUKLANDI.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN 11 AYRI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı — Açlık ve Bakımsızlık İddiası
2
Salihli'de Durdurulan Araçta 50 Gram Esrar Ele Geçirildi
3
Ceyhan'da Takside 1 Kilo 39 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi — 5 Tutuklama
4
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Dolandırıcılığı: 3 Şahsa 7'şer Yıla Kadar Hapis
5
Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 90 Yaşındaki A.P. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
İzmir Karabağlar’da Uyuşturucu Satan Sevgililer Yakalandı
7
Seçil Erzan davası: 102 yıl 4 ay hapis ve 'iradeleri sakatlandı' gerekçesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları