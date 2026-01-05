Konya'da jandarma 11 operasyonda uyuşturucuya darbe: 7 tutuklama

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda 11 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve adli süreç başlatıldı.

Ele geçirilen uyuşturucular

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen maddeler arasında 132 adet sentetik ecza hapı, 18 gram bonzai, 11 gram kubar esrar, 55 gram metamfetamin, ayrıca bin 38 gram skunk (piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL) yer aldı. Bunun yanı sıra 2 gram esrar tohumu, 1 adet uyuşturucu madde içeren sigara, 4 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet içime hazır sarılmış vaziyette esrar ele geçirildi.

Soruşturma ve adli süreç

Operasyonlarda toplam 20 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 13'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumlarına sevk edildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü bu operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik denetimlerin sürdüğünü ve kararlılıkla devam edeceğini gösteriyor.

