Kozan'da maganda kurşunu: 9 yaşındaki Kemal'in babası karne günü kabrinde ağladı

11 Ocak 2025'te Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde bir evin önünde düzenlenen düğünde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın, Adana Şehir Hastanesi'nde iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Gözaltılar ve soruşturma

Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Ancak gelinen süreçte olayla ilgili tutuklu şüpheli bulunmadığı öğrenildi.

Karne gününde acı ziyaret

Acılı baba Ali Azgın, karne gününde oğlunun kabrine giderek dua etti, gözyaşı döktü ve adalet çağrısını yineledi.

" Oğlum Kemal’den ayrılalı 1 yıl geçti. Acısı hala aynı, değişen hiçbir şey yok. Herkesin çocuğu karne aldı, biz bomboş kaldık. Kemal gitti, biz yalnız kaldık. Oğlumla düğüne gittik, insanlara ‘yapmayın’ dedik ama dinlemediler. Maganda kurşunlarından biri oğluma denk geldi ve onu kaybettik. Boş zamanlarında benimle gezerdi, ‘pilot olacağım’ derdi. Annesi perişan, iki kardeşi var. Bunu yapanların gidip adalete teslim olmasını istiyorum. Bu işin vebali, günahı var. Elbet adalet yerini bulacak "dedi.

