Kozan'da maganda kurşunu: 9 yaşındaki Kemal'in babası karne günü kabrinde ağladı

Kozan'da düğünde havaya açılan ateşle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın babası, karne gününde oğlunun kabrini ziyaret ederek adalet çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:42
Kozan'da maganda kurşunu: 9 yaşındaki Kemal'in babası karne günü kabrinde ağladı

Kozan'da maganda kurşunu: 9 yaşındaki Kemal'in babası karne günü kabrinde ağladı

11 Ocak 2025'te Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde bir evin önünde düzenlenen düğünde havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın, Adana Şehir Hastanesi'nde iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Gözaltılar ve soruşturma

Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Ancak gelinen süreçte olayla ilgili tutuklu şüpheli bulunmadığı öğrenildi.

Karne gününde acı ziyaret

Acılı baba Ali Azgın, karne gününde oğlunun kabrine giderek dua etti, gözyaşı döktü ve adalet çağrısını yineledi.

" Oğlum Kemal’den ayrılalı 1 yıl geçti. Acısı hala aynı, değişen hiçbir şey yok. Herkesin çocuğu karne aldı, biz bomboş kaldık. Kemal gitti, biz yalnız kaldık. Oğlumla düğüne gittik, insanlara ‘yapmayın’ dedik ama dinlemediler. Maganda kurşunlarından biri oğluma denk geldi ve onu kaybettik. Boş zamanlarında benimle gezerdi, ‘pilot olacağım’ derdi. Annesi perişan, iki kardeşi var. Bunu yapanların gidip adalete teslim olmasını istiyorum. Bu işin vebali, günahı var. Elbet adalet yerini bulacak "dedi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, 11 OCAK 2025’TE BİR DÜĞÜNDE HAVAYA AÇILAN ATEŞ SONUCU BAŞINA İSABET...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, 11 OCAK 2025’TE BİR DÜĞÜNDE HAVAYA AÇILAN ATEŞ SONUCU BAŞINA İSABET EDEN MAGANDA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBEDEN 9 YAŞINDAKİ KEMAL AZGIN, ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI. ACILI BABA ALİ AZGIN, KARNE GÜNÜNDE OĞLUNUN HAYALLERİNİN YARIM KALDIĞINI BELİRTEREK, ADALET ÇAĞRISINI YİNELEDİ.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, 11 OCAK 2025’TE BİR DÜĞÜNDE HAVAYA AÇILAN ATEŞ SONUCU BAŞINA İSABET...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oktay Kaynarca'dan Uyuşturucu ve Fuhuş İddialarına Ret: "Aracılık Söz Konusu Dahi Olamaz"
2
Iğdır'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı
3
Diyarbakır'da Çamaşır Makinesi Yangını Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
4
Bilecik'te Ani Fren Yapan Motosikletli Düşerek Yaralandı
5
Osmaniye’de İşçi Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 7 Yaralı, Kamera Görüntüleri
6
Bilecik'te Motosiklet Sürücüsü, Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapınca Devrildi
7
Kozan'da maganda kurşunu: 9 yaşındaki Kemal'in babası karne günü kabrinde ağladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları