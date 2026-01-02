Kurubaş Geçidi Ulaşıma Açıldı — Van'da Trafik Yeniden Sağlandı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yol sabah ulaşıma açıldı

Van’da dün akşam etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapatılan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi, sabah saatlerinde araç trafiğine açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nin 0-16’ncı kilometresi arası, yoğun kar ve tipi nedeniyle dün gece geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmalarda yol temizleme ve güvenlik önlemleri tamamlandı. Tipinin hafiflemesiyle birlikte yol, sabah saatlerinde yeniden araç trafiğine açıldı.

