Manavgat'ta 300 promil alkollü sürücüye 44 bin 955 TL ceza, ehliyete 2 yıl 6 ay el konuldu

Manavgat'ta kaza sonrası hastanede 300 promil çıkan sürücüye toplam 44 bin 955 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:47
Kaza ve müdahale

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolu Ulualan mevkii yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Manavgat istikametine seyir halindeki Ertan K. yönetimindeki 07 LAF 18 plakalı otomobil, Hurdacılar Sitesi olarak bilinen 2058. Sokak kavşağını geçtikten sonra refüje çarparak askıda kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ertan K., vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Tespit ve cezai işlem

Kazada yaralanan sürücü, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin ısrarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün kan testi sonucu 300 promil olarak belirlendi. Sürücüye alkolmetreyi üflememekten 33 bin 326 TL, alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL olmak üzere toplam 44 bin 955 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

Yasal sınır

Yasalara göre hususi otomobil sürücüleri için yasal alkol sınırı 0.50 promil iken, diğer araçları kullanan sürücüler için sınır 0.20 promil olarak belirlenmiştir.

