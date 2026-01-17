Manavgat'ta Fenomen Motosikletçi Kaskını Kız Arkadaşa Verdi: Kaza Anı Kamerada

Manavgat'ta sosyal medya fenomeni Kadir Akbulut, kaskını yolcudaki kız arkadaşına verdiği sırada kaza yaptı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:33
Güvenlik kamerası, kaza anını ve ağır yaralanma anlarını kaydetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan Kadir Akbulut'un hayatını kaybettiği kaza ile ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda, kaskını motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenilen Akbulut ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Manavgat Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çevreyolu istikametinde seyir halinde olan ve 07 CEF 424 plakalı motosikleti kullanan Kadir Akbulut ile kavşaktan çıkarak Mithatpaşa Caddesi'ne gitmekte olan 07 LNC 55 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet T. I. çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Kadir Akbulut, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Akbulut'un Manavgat Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yaptığı ve sosyal medyada motosiklet videolarıyla fenomen olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kavşaktan çıkan otomobil ile motosikletin çarpışma anı, motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut'un araca çarpıp yere düşmesi ve arkasındaki Melike D.'nin metrelerce savrularak yola düşme anı yer alıyor. Görüntülerde kaza anının şiddeti ve yaralanma sahneleri net biçimde görülüyor.

Olayın yaşandığı kavşağın sıklıkla motosiklet kazalarına sahne olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

