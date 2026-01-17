Manisa'da Yaya Güvenliği İçin Polis ve Zabıta Ortak Denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü, Şehzadeler'de yaya yolları ve sevgi yollarında kapsamlı denetim yaptı; kuralsızlara uyarı, tekrarda ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 10:55
Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde Şehzadeler ilçesinde yaya yolları ve sevgi yollarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, yayaların güvenliğini sağlamak ve kent düzenini korumaktır.

Denetimler kapsamında yayalara ayrılmış alanları kullanan motosiklet sürücüleri ile yaya yollarına park eden araçlar kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücüler önce uyarıldı, ihlalin devam ettiği durumlarda mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Yaya yollarını işgal eden araçlar ise ekipler tarafından kaldırıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetimler, merkezde yayaların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve sevgi yollarında gerçekleştirildi. Denetimlerde, yayaların güvenli geçişini engelleyen uygulamalara kesinlikle izin verilmedi.

Yaya alanları amacı dışında kullanılamaz

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan: Yaya yolları ve sevgi yolları vatandaşlarımızın güvenli şekilde kullanımı için ayrılmış alanlardır. Bu alanların motosiklet ya da araç trafiğine açılması kabul edilemez. Bu tür ihlaller hem yaya güvenliğini tehlikeye atıyor hem de kent düzenini olumsuz etkiliyor.

Hasturan, İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon içinde gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini vurgulayarak, Yaya yollarını araç trafiğinden tamamen arındırmak için denetimlerimiz artarak sürecek ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

