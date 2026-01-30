Marmaris'te Kesim İşçisinin Ölümü: 5 Tutuklama, 2 Şüpheli Yurtdışında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Aralık 2022'de hayatını kaybeden kesim işçisi Muhammed Karaca soruşturmasında eş zamanlı operasyonla 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:58
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 23 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybeden kesim işçisi Muhammed Karaca olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, faillerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar sonucunda toplam 5 şüpheli tutuklandı.

Olayın başlangıcı ve tespitler

Yeşilbelde Mahallesi’ndeki yangınların ardından orman kesim işçisi olarak çalıştığı bildirilen 21 yaşındaki Muhammed Karaca, hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Olay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturmaya dönüştü.

Soruşturma bulguları

Edinilen bilgilere göre, yürütülen teknik ve fiziki inceleme ile telefon kayıtlarının analizinde, Karaca’nın birlikte çalıştığı kişilerce ormanlık alanda bir süre darp edildiği ve işkencelere maruz kaldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonlar ve gözaltılar

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 Ocak’ta İstanbul, Bursa, Karabük, Hatay, Osmaniye ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, iki şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Adli süreç ve son durum

Emniyetteki işlemlerin ardından Marmaris Adliyesine sevk edilen şüphelilerden dört kişi tutuklandı; cezaevinde bulunan bir diğer şüpheliyle birlikte toplam 5 şüpheli tutuklanmış oldu. Bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bir şüpheliye adli kontrol uygulandı ve serbest bırakıldı. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

