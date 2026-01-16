Mersin'de 98 Yıl 11 Ay 10 Gün Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan toplam 98 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.Y., polis operasyonuyla yakalandı ve gözaltına alındı.

Mersin'de 98 Yıl 11 Ay 10 Gün Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Yakalandı

Mersin'de 98 Yıl 11 Ay 10 Gün Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Yakalandı

Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 98 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari A.Y., polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla yakalandı.

Operasyon ve yakalama

Olay, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleşti. Ekipler, titiz takip ve operasyon sonucu aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Suçlamalar ve işlem

Şüpheli hakkında; hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik, çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme, dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından toplam 98 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Emniyetten açıklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kamu düzeni ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

MERSİN’DE HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 98 YIL 11 AY 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ...

MERSİN’DE HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 98 YIL 11 AY 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

MERSİN’DE HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 98 YIL 11 AY 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ...

