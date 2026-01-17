Muğla'da 2025'te 299 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 2025 operasyonlarında 299 ruhsatsız tabanca, 2 uzun namlulu, 208 pompalı, 115 kurusıkı ve binlerce fişek ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:42
Muğla'da 2025'te 299 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Muğla'da 2025'te 299 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin değerlendirme

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmat miktarları paylaşıldı.

Ele geçirilenler

299 adet tabanca

2 adet uzun namlulu silah

208 adet pompalı tüfek

115 adet kurusıkı tabanca

4 bin 934 adet tabanca fişeği

bin 26 adet pompalı tüfek fişeği

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 2025 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇOK...

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 2025 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH VE SİLAHLARA AİT MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ.

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 2025 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇOK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emirdağ'da Korkunç Kaza: H.B. Ağır Yaralandı
2
İstanbul'da kablo şirketini 5 milyon dolar dolandırdılar: 1'i kadın 6 tutuklu
3
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
4
Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 3’üncü Kat Ofisinde Yangın
5
Rize’de Aranan 2 Şahıs Yakalandı, Cezaevine Gönderildiler
6
İskenderun'da Aranan 2 Şahıs Mahkemece Tutuklandı
7
Manavgat'ta Fenomen Motosikletçi Kaskını Kız Arkadaşa Verdi: Kaza Anı Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları