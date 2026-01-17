Muğla'da 2025'te 299 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin değerlendirme

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmat miktarları paylaşıldı.

Ele geçirilenler

299 adet tabanca

2 adet uzun namlulu silah

208 adet pompalı tüfek

115 adet kurusıkı tabanca

4 bin 934 adet tabanca fişeği

bin 26 adet pompalı tüfek fişeği

