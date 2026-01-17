Muğla'da 2025'te 299 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi.
Operasyonlara ilişkin değerlendirme
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmat miktarları paylaşıldı.
Ele geçirilenler
299 adet tabanca
2 adet uzun namlulu silah
208 adet pompalı tüfek
115 adet kurusıkı tabanca
4 bin 934 adet tabanca fişeği
bin 26 adet pompalı tüfek fişeği
MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 2025 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH VE SİLAHLARA AİT MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ.