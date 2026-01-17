Nevşehir'de Otoyolda Geri Giden Kamyonet Kameralara Yakalandı — Jandarma Müdahale Etti

Nevşehir'de Otoyolda Geri Giden Kamyonet Kameralara Yakalandı

Derinkuyu Kavşağı'nda trafik güvenliği tehlikeye girdi

Nevşehir'de, Niğde-Ankara Otoyolu Derinkuyu Kavşağı mevkiinde bir kamyonetin geri geri giderek trafikte tehlike oluşturduğu görüntüler önce yol kameralarına yansıdı.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, söz konusu aracı kullanan H.K.'nin otoyolda ters istikamette seyir halinde olduğu tespit edildi. Olayın ardından jandarma ekipleri müdahale etti ve araç ekipler tarafından yakalandı.

Görüntüler ve elde edilen bulgular doğrultusunda, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince trafik idari para cezası uygulandı.

NEVŞEHİR’DE NİĞDE-ANKARA OTOYOLUNDA GERİ GERİ GİDEREK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN ARAÇ ÖNCE KAMERALARA DAHA SONRA DA JANDARMA EKİPLERİNE YAKALANDI.