Nevşehir'de Otoyolda Geri Giden Kamyonet Kameralara Yakalandı — Jandarma Müdahale Etti

Nevşehir'de Niğde-Ankara otoyolunda geri giden kamyonet önce kameralar, sonra jandarma tarafından tespit edildi; sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:07
Derinkuyu Kavşağı'nda trafik güvenliği tehlikeye girdi

Nevşehir'de, Niğde-Ankara Otoyolu Derinkuyu Kavşağı mevkiinde bir kamyonetin geri geri giderek trafikte tehlike oluşturduğu görüntüler önce yol kameralarına yansıdı.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, söz konusu aracı kullanan H.K.'nin otoyolda ters istikamette seyir halinde olduğu tespit edildi. Olayın ardından jandarma ekipleri müdahale etti ve araç ekipler tarafından yakalandı.

Görüntüler ve elde edilen bulgular doğrultusunda, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince trafik idari para cezası uygulandı.

