Osmangazi'de 3 şüpheli kesinleşmiş hapis cezalarıyla yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aranan F.I., O.A. ve Y.K. adlı üç şüpheli, kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle Çekirge Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:38
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Çekirge Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından F.I.(36), O.A. (37) ve Y.K. (35) gözaltına alındı.

Şüphelilerin suç ve kesinleşmiş cezaları

F.I.'nın hırsızlık suçundan aranması olduğu ve 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

O.A.'nın hırsızlık suçundan aranması olduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirlendi.

Y.K.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranması olduğu ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin işlemleri, Çekirge Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülüyor.

