Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Operasyon ve yakalama

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye merkez ilçede DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E. (36) isimli şüpheli, ikametinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

