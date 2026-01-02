DOLAR
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye merkezli operasyonda Suriye uyruklu H.E. (36) yakalandı; mahkemece tutuklanarak Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:34
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye’de DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Operasyon ve yakalama

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye merkez ilçede DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E. (36) isimli şüpheli, ikametinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

