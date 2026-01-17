Reyhanlı'da Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada: 3 Şahıs 2 Çift Ayakkabı Çaldı

Reyhanlı'da Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada
Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Yenimahallede yaşanan olayda, apartmana giren 3 şahısın daire kapısı önünde duran 2 çift ayakkabıyı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın Detayları
Görüntülere göre şüpheliler ellerini kollarını sallayarak apartmana girdi. Merdivenle rastgele bir kata çıkan şahıslar, daire önünde duran ayakkabıları poşete koyarak apartmandan uzaklaştı.
Hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi; görüntülerde şüphelilerin çekinmeden hareket ettiği görülüyor.
Görüntülerin İçeriği
Kayıtlarda, 3 şahısın apartmana girişleri, merdivenle yükselmeleri ve daire önündeki ayakkabıları alıp poşete koyarak uzaklaşmaları net şekilde yer alıyor.
