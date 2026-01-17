Reyhanlı'da Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada: 3 Şahıs 2 Çift Ayakkabı Çaldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de 3 şahıs, apartman dairesi önündeki 2 çift ayakkabıyı poşete koyup çaldı; olay saniye saniye kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:10
Reyhanlı'da Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Yenimahallede yaşanan olayda, apartmana giren 3 şahısın daire kapısı önünde duran 2 çift ayakkabıyı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Görüntülere göre şüpheliler ellerini kollarını sallayarak apartmana girdi. Merdivenle rastgele bir kata çıkan şahıslar, daire önünde duran ayakkabıları poşete koyarak apartmandan uzaklaştı.

Hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi; görüntülerde şüphelilerin çekinmeden hareket ettiği görülüyor.

Görüntülerin İçeriği

Kayıtlarda, 3 şahısın apartmana girişleri, merdivenle yükselmeleri ve daire önündeki ayakkabıları alıp poşete koyarak uzaklaşmaları net şekilde yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

