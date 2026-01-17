Rize’de Aranan 2 Şahıs Yakalandı, Cezaevine Gönderildiler

Rize İl Jandarma Komutanlığı, H.Y. (51) ve Y.K. (35) isimli aranan iki kişiyi yakalayarak Rize Kalkandere cezaevlerine teslim etti.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:37
Olayın Detayları

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar titizlikle sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (51), jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüpheli, Rize Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından Rize Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Aynı tarihte yürütülen başka bir çalışmada, Rize’nin Ardeşen ilçesinde "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (35) yakalandı. Y.K., Rize Adliyesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı’nın suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları