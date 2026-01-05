Salihli'de Durdurulan Araçta 50 Gram Esrar Ele Geçirildi
Olayın Detayları
Manisa’nın Salihli ilçesinde, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, direksiyon alt kısmında siyah poşet içerisinde yaklaşık 50 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan A.C.D. gözaltına alındı; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
