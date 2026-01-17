Şanlıurfa'da Kaldırımda Yürüyen Kişi Tırdan Düşen Saman Balyasından Kıl Payı Kurtuldu

Şanlıurfa Sırrın'da, seyir halindeki tırdan yola düşen saman balyası kaldırımda yürüyen kişinin yanına düşerek faciayı önledi; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:45
Şanlıurfa'da Kaldırımda Yürüyen Kişi Tırdan Düşen Saman Balyasından Kıl Payı Kurtuldu

Şanlıurfa'da Kaldırımda Yürüyen Kişi Tırdan Düşen Saman Balyasından Kıl Payı Kurtuldu

Akçakale-Sırrın Köprülü Kavşağı'nda faciadan dönüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki saman yüklü bir tırdan yola düşen balya, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın hemen yanına düştü.

Olay, Akçakale-Sırrın Köprülü Kavşağı'nda yaşandı. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır'dan kasadan savrulan saman balyası, kaldırımda yürüyen kişinin birkaç adım ötesine düşerek büyük bir faciayı önledi.

Yaşanan tehlikeli anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tırdan balyanın düştüğü ve vatandaşın panikle geri çekilerek son anda kurtulduğu görülüyor. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Görgü tanığı Meryem Diş olaydan birkaç dakika önce aynı yolu kullandıklarını anlattı: 'Sabah saatlerinde yeğenimin karnesini almaya gidiyorduk. Saat 07.30 gibiydi. Biz çıktıktan 2-3 dakika sonra saman balyası düştü. Babam gördü, hemen burada çay içiyordu. Ondan sonra arkamızdan bir genç, kaldırımda yürürken saniyeler içinde kurtuldu, diyebilirim. Allah’a verdiğimiz bir şeyler varmış, büyük bir kaza atlattık. Kıl payı kurtulduk, diyebiliriz. Kardeşim Salih bizi içerde oyaladı, oyalamasaydı belki o an çıkacaktık. Ailecek büyük bir şok yaşadık'

ŞANLIURFA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN, SEYİR HALİNDEKİ TIRDAN DÜŞEN SAMAN BALYASININ ALTINDA...

ŞANLIURFA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN, SEYİR HALİNDEKİ TIRDAN DÜŞEN SAMAN BALYASININ ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

ŞANLIURFA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN, SEYİR HALİNDEKİ TIRDAN DÜŞEN SAMAN BALYASININ ALTINDA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emirdağ'da Korkunç Kaza: H.B. Ağır Yaralandı
2
İstanbul'da kablo şirketini 5 milyon dolar dolandırdılar: 1'i kadın 6 tutuklu
3
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
4
Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 3’üncü Kat Ofisinde Yangın
5
Rize’de Aranan 2 Şahıs Yakalandı, Cezaevine Gönderildiler
6
İskenderun'da Aranan 2 Şahıs Mahkemece Tutuklandı
7
Manavgat'ta Fenomen Motosikletçi Kaskını Kız Arkadaşa Verdi: Kaza Anı Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları