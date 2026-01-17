Şanlıurfa'da Kaldırımda Yürüyen Kişi Tırdan Düşen Saman Balyasından Kıl Payı Kurtuldu

Akçakale-Sırrın Köprülü Kavşağı'nda faciadan dönüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki saman yüklü bir tırdan yola düşen balya, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın hemen yanına düştü.

Olay, Akçakale-Sırrın Köprülü Kavşağı'nda yaşandı. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır'dan kasadan savrulan saman balyası, kaldırımda yürüyen kişinin birkaç adım ötesine düşerek büyük bir faciayı önledi.

Yaşanan tehlikeli anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tırdan balyanın düştüğü ve vatandaşın panikle geri çekilerek son anda kurtulduğu görülüyor. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Görgü tanığı Meryem Diş olaydan birkaç dakika önce aynı yolu kullandıklarını anlattı: 'Sabah saatlerinde yeğenimin karnesini almaya gidiyorduk. Saat 07.30 gibiydi. Biz çıktıktan 2-3 dakika sonra saman balyası düştü. Babam gördü, hemen burada çay içiyordu. Ondan sonra arkamızdan bir genç, kaldırımda yürürken saniyeler içinde kurtuldu, diyebilirim. Allah’a verdiğimiz bir şeyler varmış, büyük bir kaza atlattık. Kıl payı kurtulduk, diyebiliriz. Kardeşim Salih bizi içerde oyaladı, oyalamasaydı belki o an çıkacaktık. Ailecek büyük bir şok yaşadık'

ŞANLIURFA'DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN, SEYİR HALİNDEKİ TIRDAN DÜŞEN SAMAN BALYASININ ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.