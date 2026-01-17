Sinop Durağan'da Tarihi İki Katlı Ahşap Köy Evi Yanarak Küle Döndü

Olayın seyri ve müdahale

Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Aşağıalınca köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bir iki katlı ahşap evi sardı. Yangından yükselen dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Uzun süren söndürme çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı; itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürdü.

Hasar ve soruşturma

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında, köydeki tarihi ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

