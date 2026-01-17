Sivrihisar'da Tarihi Ermeni Kilisesi Önündeki Ağaç Ateşe Verildi

Eskişehir Sivrihisar'da Tarihi Ermeni Kilisesi önündeki ağaç kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:30
Eskişehir’de Sivrihisar Tarihi Ermeni Kilisesi önündeki ağaç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kilisenin önünde bulunan tarihi ağaç tahrip edilerek ateşe verildi. Çıkan yangın kısa sürede fark edilerek bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi; yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay hem vatandaşları hem de yetkilileri derinden üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin Açıklaması

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Tarihi ve kültürel değerlere yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınayan Başkan Dökmeci, "Gözümüzden sakındığımız, ortak kültür mirasımız olan tarihi değerlerimize ve doğamıza yönelik bu kabul edilemez eylem hepimizi derinden üzmüştür. Bu olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında gerekli resmi işlemler başlatılmış olup, sürecin bizzat takipçisi olacağım. Sivrihisar’ımızın tarihine, kültürüne ve birlikte yaşama anlayışına zarar vermeye çalışan hiçbir davranışa asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

