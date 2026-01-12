Tekirdağ’da 12 Ocak 2026: Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara

Tekirdağ'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi yüz yüze eğitim durduruldu; bazı personel idari izinli sayılacak, motosiklet trafiğine yasak getirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 07:49
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 07:49
Tekirdağ’da 12 Ocak 2026: Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara

Tekirdağ’da 12 Ocak 2026: Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara

Valilikten açıklama

Tekirdağ genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle resmî ve özel tüm okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

İdari izin ve muafiyetler

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malûl gazi, engelli, hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin bu kapsamın dışında tutulduğu ifade edildi.

Öte yandan 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan annelerin, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ulaşımda kısıtlama

Devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motokurye, motosiklet ve scooterların 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir gün süreyle trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

TEKİRDAĞ GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 12 OCAK 2026 PAZARTESİ GÜNÜ İL...

TEKİRDAĞ GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 12 OCAK 2026 PAZARTESİ GÜNÜ İL GENELİNDEKİ TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli Vize'de Polis ve Jandarma'dan Soba Zehirlenmesi Uyarısı
2
New York'ta Binlerce Kişi ICE'a Tepki Yürüyüşü
3
Manavgat’ta 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı
4
Samandağ'da Çukur 6 Araca Zarar Verdi: Vatandaş Belediyeden Yardım İstiyor
5
Denizli'de 2. dalga operasyon: 17 gözaltından 12'si tutuklandı
6
Alacabel'de kar 25-30 cm — Antalya-Konya kara yolunda seferberlik

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları