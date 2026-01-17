Trabzon İtfaiyesi 2025'te 4 bin 992 Olayına Müdahale Etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2025'te 4 bin 992 olaya müdahale etti; Araklı ve Çarşıbaşı'ya yeni istasyonlarla müdahale süresi kısalacak.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:46
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılı boyunca şehir genelinde toplam 4 bin 992 olaya müdahale etti.

Ekiplerin müdahale ettiği olaylar arasında 283 trafik kazası, bin 738 can kurtarma olayı, 425 diğer itfaiye olayı, 35 güvenlik olayı ve 114 sel ve su baskını vakası bulunuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, itfaiye hizmetlerini daha da güçlendirmek adına yatırımlara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerimizde yapımını tamamladığımız yeni itfaiye binalarımızı yakın zamanda faaliyete alacağız. Bununla birlikte, ihtiyaç duyulan diğer ilçelerimizde ve şehir merkezinde stratejik noktalara yeni itfaiye merkezleri kazandırarak, müdahale süresini daha da kısaltmayı hedefliyoruz. Modern ekipmanlarımız, güçlü araç filomuz ve eğitimli personelimizle Trabzon’un her noktasında hızlı, etkin ve güçlü bir itfaiye hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Bu fedakar çalışmalarda emeği geçen tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

