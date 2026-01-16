Yalova’da Sokak Ortasında Eşini Öldüren Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Yalova’nın Altınova ilçesinde 6 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında ve ayrı yaşayan 39 yaşındaki Belgin A. ile eşi Özgür A. (43) arasında sokakta çıkan tartışma sonrasında zanlı, eşini göğsünden ve kafasından tabancayla vurarak öldürdü. Belgin A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İddianame kabul edildi, zanlı tutuklandı

Olayın ardından kaçan zanlı Çiftlikköy ilçesinde yakalanıp tutuklandı. Hazırlanan iddianame Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Öldürülen Belgin A.'nın cenazesi Kocaeli ilinde toprağa verildi.

Zanlının ifadesi

Zanlı ifadesinde, "Eşim Belgin ile olaydan 1 gün önce babasının evindeyken tartışmıştık. O gün de bana, olay sabahı babasını hastaneye götüreceğini söylemişti... Ben yine de olay sabahı saat 08.00’da eşimin babasının ikametine doğru gittim. Bu sırada Belgin’i gördüm, tartışmaya başladık. Yanımda bulunan silahı çıkardım, eşim Belgin silahı görünce beni itekledi, sonrasında arkasını döndü. Ben silahla ateş etmek istedim ancak tutukluk yaptı. Silahı tekrar kurdum. Belgin’in üst vücut bölgesine doğru 2 el ateş ettim, sonra Belgin yere düştü. Yerdeyken yanına gittim, 1 el daha ateş ettim. Ancak neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dediği aktarıldı.

İddianame ayrıntıları

İddianamede, zanlının eşinin 8 aydır babasıyla birlikte yaşadığı, boşanma sürecinde olduğu ve daha önce iki kez eşinin yanına gittiği ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Cinayet tarihinde zanlının Belgin A.'nın babasını doktora götüreceğini bildiği, plan yaparak yolunu kestiği, konuşma sırasında Belgin’in silahı görüp kaçmak istemesi üzerine zanlının daha önceden tasarlama dâhilinde iki kez uzaktan ve bir kez yakın mesafeden ateş ederek olay yerinde ölümüne neden olduğu iddia edildi.

İstenen cezalar

Zanlı hakkında "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

