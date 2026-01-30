Yüksekova'da 20 Kişilik Ekip AVM Çatısındaki Karı Temizledi

Yüksekova'da yoğun kar nedeniyle bir alışveriş merkezinin çatısında biriken yaklaşık 1 metrelik kar, 20 kişilik ekip tarafından güvenlik önlemleriyle temizlendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:00
Yüksekova'da AVM Çatısında Tehlikeli Kar Birikimi Temizlendi

20 kişilik ekip, güvenlik önlemleriyle çatıyı boşalttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin çatısında biriken kar kütleleri, 20 kişilik ekibin hummalı çalışmasıyla temizlendi.

İlçe genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinde sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçede, bina çatılarında oluşan dev kar kütleleri ve buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.

İşletme personeli, çatıda biriken ve zemini tamamen buz tutan yaklaşık 1 metre kalınlıktaki kar kütlelerini küreklerle tahliye etti. Çalışmaya katılan ekip, gerekli güvenlik önlemlerini alarak riski azaltmaya çalıştı.

Ayatullah Altıntaş çalışmalara ilişkin, "Bölgedeki kış şartları bu yıl oldukça sert geçiyor. Son 3 aydır ilçemizde çok yoğun bir kar yağışı hakim. Merkezde kar yüksekliği neredeyse 2 metreye ulaştı. Çalıştığımız marketin geniş bir çatı alanı var ve burada biriken kar hem bina hem de çevre güvenliği için risk oluşturuyordu. 20 kişilik bir grup oluşturarak el birliğiyle temizliğe başladık. Hava sıcaklığı özellikle geceleri eksi 30 derecelere kadar düşüyor. Bu dondurucu soğuğa rağmen çatıyı tamamen temizleyerek riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ekiplerin bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak yürüttüğü temizlik çalışmalarının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

