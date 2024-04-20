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ABD'li yetkili: İsrail, İran'ın hava savunma sistemini hedef aldı

ABD'li üst düzey bir yetkili, İsrail'in İran'a misilleme amacıyla hava savunma sistemini hedef aldığını açıkladı. İsrail'in Suriye'ye de saldırdığı iddiaları gündemi sarsıyor

Yayın Tarihi: 20.04.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 00:58
ABD'li yetkili: İsrail, İran'ın hava savunma sistemini hedef aldı

Geçtiğimiz hafta yaşanan İran'ın saldırısı sonrasında gerginlik tırmanırken, ABD'li bir üst düzey yetkili, İsrail'in İran'a karşı misilleme amacıyla harekete geçtiğini duyurdu.

ABD'nin ABC News televizyonuna konuşan yetkili, İsrail'in sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırı düzenlediğini belirtti. Bu saldırıda İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin korunmasının bir parçası olan hava savunma sistemini hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının detaylarına ilişkin henüz tam bir değerlendirme yapılmamakla birlikte, İsrail'in İran'a bir sinyal gönderme amacı taşıdığı belirtildi. ABD'li yetkili, saldırının gerilimi artırmak yerine İsrail'in kapasitesine dair bir mesaj içerdiğini ifade etti.

Öte yandan, İran devlet televizyonu ve resmi ajans IRNA, İsfahan ve Tebriz eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğunu rapor etmişti. Amerikan medyası da İsrail'in saldırısını doğrulayarak haber yapmıştı.

İsrail makamları henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, İranlı yetkililer ise İsrail'i doğrudan suçlamaktan kaçındılar.

Suriye haber ajansı SANA ise, İsrail'in Suriye'nin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerini hedef aldığını iddia etmişti. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oldu.

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