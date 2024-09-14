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Dmitry Medvedev'in Nükleer Stratejiler Üzerine Fikirleri

Medvedev, nükleer silah kullanımının zararlarını vurgulayarak, bunun uluslararası ilişkilerde derin etkilere yol açabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:07
Dmitry Medvedev'in Nükleer Stratejiler Üzerine Fikirleri

Dmitry Medvedev'in Nükleer Silah Kullanımı Üzerine Değerlendirmeleri

Eski Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, nükleer çatışmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirtti. Medvedev, nükleer yanıtın bazı durumlarda gerekli olabileceğini ifade etti.

Nükleer Silah Kullanımına İlişkin Durum Değerlendirmesi

Rusya'nın muhtemel nükleer tepkisi ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisi üzerine yapılan tartışmalarda, Medvedev, Batılı liderlerin Rusya'nın güç gösterisini yanlış anladığını iddia etti. Medvedev, bu durumu şöyle dile getirdi: "Batılılar, Rusya'nın nükleer tehdidini sadece sözlü bir müdahale olarak görüyorlar. Gerçekten de, 'Russlar sadece korkutmaya çalışıyor.'"

Nükleer Çatışmanın Zararları

Medvedev, nükleer çatışmanın sonuçlarını “çok kötü bir hikaye” olarak değerlendirdi. "Bu nedenle, nükleer silah kullanma kararı henüz alınmamıştır," diyerek dikkat çekti. Nükleer yanıt verme kararının karmaşıklığına da vurgu yaptı:

  • Nükleer yanıt ciddi bir süreçtir.
  • Sonuçları kalıcı olabilir.

Olayların Gelişimi ve Nükleer Yanıtın Potansiyeli

Medyedev, nükleer silah kullanım şartlarının küresel olarak bilinen bir formalite olduğunu belirtti. Örneğin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesine saldırısını örnek gösterdi. Batılı analistlerin, Rusya'nın bu duruma vereceği olası tepkilerin sınırlı olabileceği yönündeki düşüncelerinin gerçek olabileceğine inandığını söyledi.

Medyedev'den Uyarı: Nükleer Yıkım Olabilir

Medvedev, olası bir nükleer yanıtın sonuçlarının son derece yıkıcı olabileceğini belirterek, "O zaman her şey sona erebilir," dedi. Bu noktada, ünlü bir internet ifadesini hatırlatarak, "Holy shit! It’s impossible, but it happened," diyerek böyle bir durumun imkansız olmadığını dile getirdi.

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