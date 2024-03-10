Filistin Sağlık Bakanlığı Açıkladı: İsrail'in Son 24 Saatte 8 Saldırısında 85 Ölü, 130 Yaralı

İsrail'in Gazze'ye 156 Gündür Süren Saldırılarında 31 bin 45 Filistinli Hayatını Kaybetti



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 85 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 31 bin 45'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından Acı Bilanço

İsrail ordusunun 156 gündür devam eden saldırıları sonucu, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 8 saldırının gerçekleştiği ve bu saldırılarda 85 kişinin yaşamını yitirdiği, 130 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 45'e, yaralananların sayısının ise 72 bin 654'e yükseldiği aktarıldı.

Bu acı bilanço, İsrail'in uzun süredir devam eden saldırıları ve bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.