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Netanyahu, ABD'de Gazze politikalarını ve rehine krizini tartışacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında hem iç baskılarla hem de ABD'nin yaklaşan başkanlık seçimleriyle karşı karşıya. Ziyaret, İsrail'in Gazze saldırısı ve rehinelerin geri getirilmesi konusundaki tartışmaların gölgesinde gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:41
Netanyahu, ABD'de Gazze politikalarını ve rehine krizini tartışacak

Netanyahu’nun, 2022'nin sonunda başbakan olarak rekor altıncı dönemine döndüğünden beri en önemli uluslararası müttefiki olan ABD'ye yaptığı ilk ziyaret, Başkan Joe Biden’ın yeniden seçime girmeme kararının gölgesinde kalıyor. Salı günü, Biden’ın Covid-19’dan iyileşmesi halinde planlanan bir görüşme ve Çarşamba günü ABD Kongresi'ne hitap planlanıyor.

Netanyahu’nun, Hamas liderliğindeki 7 Ekim saldırısından sonra Gazze'de başlattığı saldırı nedeniyle Washington ile aylar süren soğuk ilişkilerin ardından bu ziyaret, ilişkileri resetleme fırsatı sunuyor. Kongre'ye yapacağı konuşmada, Orta Doğu’daki duruma yönelik İsrail ve ABD'nin koordinasyonuna odaklanması bekleniyor.

ABD’nin Baskısı ve İsrail’de Protestolar

ABD’nin, Filistinlilerle siyasi bir anlaşma sağlanması için görüşmelerin yeniden başlaması yönündeki baskısı ve silah tedarikini durdurma tehdidi, Netanyahu yönetimi altında Washington ile olan ilişkilerin zayıfladığı algısını pekiştirdi. Netanyahu, Gazze'de ateşkes talep eden İsrail'deki protestolarla da karşı karşıya.

Kongre’deki Konuşma ve Protestolar

Kongre'ye hitap daveti, genellikle en yakın ABD müttefikleri için ayrılan nadir bir onur olup, Cumhuriyetçi Parti liderliği tarafından düzenlendi. Bu liderlik, Biden'ı İsrail'e yeterince destek göstermemekle suçladı. Netanyahu'nun eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği ise belirsiz. Trump, Netanyahu'yu eleştirdi ve Gazze savaşının hızla sona ermesi gerektiğini söyledi.

Kongre'deki karşılama genellikle sıcak olsa da, ABD kampüslerindeki protestolar Netanyahu’nun resmi Washington dışındaki karşılamasının düşmanca olabileceğini gösteriyor. Gazze’deki İsrail saldırısını ve Washington’un İsrail’e desteğini protesto eden aktivistler, Çarşamba günü ABD Kongresi’nde gösteri düzenlemeyi planlıyor. Polis, "büyük sayıda gösterici" beklediklerini ve ek güvenlik önlemleri aldıklarını açıkladı, ancak bilinen bir tehdit olmadığını belirtti.

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