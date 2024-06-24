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Karayip Korsanları'nın oyuncusu köpek balığı saldırısıyla yaşamını yitirdi!

Hawaii'nin sakin sularında sörf yapan aktörün korkunç sonu sevenlerini üzdü.'Karayip Korsanları' serisinin tanınmış oyuncusu Tamayo Perry, köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 16:49
Karayip Korsanları'nın oyuncusu köpek balığı saldırısıyla yaşamını yitirdi!

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde filminde rol alarak tanınan Tamayo Perry, pazar günü Hawaii Takım Adaları'nda sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğradı. Aynı zamanda profesyonel sörfçü ve cankurtaran olan 49 yaşındaki Perry'nin cesedi, Oahu Adası'nın Kuzey Kıyısı'nda yer alan Malaekahana Plajı'nda bulundu. 

karayip korsanları oyuncusu köpekbalığı

Yerel sörfçüler tarafından bulunan Perry'nin bir kolu ve bir bacağının eksik olduğu belirtildi. Honolulu Acil Servis Departmanı, ilk acil çağrının pazar günü saat 13.00 civarında geldiğini açıkladı. Perry'nin cesedi, jet ski yardımıyla kıyıya getirildi. Honolulu Okyanus Güvenliği şefi Vekili Kurt Lager, Perry'nin herkes tarafından sevilen bir cankurtaran olduğunu belirtti ve ekledi, "Kuzey Kıyısı'nda iyi tanınırdı. Dünya çapında tanınan profesyonel bir sörfçüydü. Tamayo'nun kişiliği bulaşıcıydı ve insanlar onu ne kadar sevse, o da diğer herkesi daha çok severdi."

Tamayo Perry, Hawaii'nin en tanınmış sörfçülerinden biri olarak biliniyordu. Profesyonel sörf kariyerinin yanı sıra, cankurtaran olarak da görev yapıyordu. Perry, Karayip Korsanları'nın Gizemli Denizlerde filminde rol almıştı.

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