Aydın Özel Yüksek Teknoloji Koleji TÜBİTAK'ta 45 Projeyle Zirvede

Özel Yüksek Teknoloji Koleji, TÜBİTAK 2204-A'ya 45 projeyle başvurarak rekor kırdı; mesleki ortaokul altyapısı ve ERASMUS+ hedefleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:42
Aydın Özel Yüksek Teknoloji Koleji TÜBİTAK'ta 45 Projeyle Zirvede

Aydın'dan TÜBİTAK'a 45 proje: Özel Yüksek Teknoloji Koleji'nden rekor başvuru

Özel Yüksek Teknoloji Koleji, eğitim anlayışını değiştirerek TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına tam 45 proje ile başvurdu. Okulun kurucusu Suat Erez, bu başarının ardından lise düzeyindeki üretim kültürünü daha erken yaşlara taşıyacaklarını duyurdu.

Proje türleri ve eğitim vizyonu

Okul, yarışmaya 20 Bilimsel Araştırma, 24 Mühendislik Tasarımı ve 1 Ortaokul Projesi ile başvurarak alandaki iddiasını net bir şekilde gösterdi. Kurum; sınav merkezli değil, üretim ve yenilik odaklı bir yaklaşım benimseyerek öğrencilerini hem teorik hem de uygulamalı becerilerle donatıyor.

Kurucu Suat Erez'in değerlendirmesi

Suat Erez, başarının eğitim modelinin bir kanıtı olduğunu vurguladı: "Yola çıkarken öğrencilerimizi sadece test çözen değil, geleceğin teknolojisine yön veren bireyler olarak yetiştireceğiz dedik. Bugün ortaya koyduğumuz 45 farklı proje, bu sözün ispatıdır. Öğrencilerimiz; atölyelerde, laboratuvarlarda bizzat üreterek; 20 proje ile teoriyi, 24 mühendislik tasarımı ile pratiği birleştirdiler. Bu başarı, mezunlarımızın üniversite ve kariyer yolculuğunda onlara büyük bir avantaj sağlayacaktır."

Uluslararası hedefler ve mesleki eğitim hamlesi

Erez, kurumun ulusal başarının ötesine baktığını belirterek, "Onaylanan ERASMUS+ projemizle öğrencilerimizin Avrupa standartlarında eğitim almalarını sağlıyoruz. Bizim öğrencimiz Aydın’da üretecek, dünyada söz sahibi olacak" dedi.

Ayrıca Erez, lise kademesindeki üretim kültürünü daha erken yaşlara taşıma planlarını duyurdu: "Lisede ulaştığımız başarı gösterdi ki; çocuklarımız doğru yönlendirildiğinde harikalar oluşturuyor. Bu kültürü temelden vermek adına, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın vizyonu ve yönetmelikleri çerçevesinde, ‘Mesleki Eğitim Odaklı Ortaokul’ konusundaki tüm altyapı hazırlıklarını tamamladık. Yüksek Teknoloji Koleji olarak biz, Bakanlığımızın belirleyeceği stratejiler doğrultusunda Türkiye’de bu eğitimi veren öncü kurumlardan biri olmaya, atölye ve kadromuzla hazırız."

Geleceğin sektörlerine hazırlık

Okulun programları, Yenilenebilir Enerji ve Endüstriyel Otomasyon gibi alanlarda nitelikli iş gücü ve mühendis adayları yetiştirmeyi hedefliyor. 45 projeyle sağlanan bu performans, kurumun öğrencilerini akademik çalışmaya ve teknik uygulamaya eşzamanlı hazırladığına dair somut bir gösterge olarak öne çıkıyor.

