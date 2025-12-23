DOLAR
Sorgun Belediyesi İtfaiyesi, Belinay'a Okulda Sürpriz Yaptı

Sorgun Belediyesi İtfaiyesi, kendilerine mektup yazan 12. sınıf öğrencisi Belinay'ı Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çiçek ve hediyeyle sürpriz ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:52
İtfaiye ekipleri, mektup yazan öğrenciyi sınıfında ziyaret ederek duygulandırdı

Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta kendilerine mektup yazan lise öğrencisi Belinay Çakıcı'yı sürpriz bir ziyaretle sevindirdi. Ziyaret, Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Mektubunda itfaiye ekiplerine duyduğu sevgiyi ve takdirini ifade eden Belinay'ın bu davranışı ekipleri duygulandırdı ve ziyaret kararı alındı.

İtfaiye personeli, Belinay'a çiçek ve hediye takdim ederek okuldaki sınıfında sürpriz yaptı. Buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, Belinay ekipleri karşısında büyük mutluluk gösterdi.

İtfaiye Amiri Celalettin Güngör alınan mektuptan söz ederek, "Mektuptan etkilendik ve kendilerine teşekkür etmek amacıyla okulunda ziyaret ettik. Müdürümüz ve öğretmenlerimize böyle bir öğrenci yetiştirdiği için teşekkür ediyoruz. Ayrıca anne ve babasına da böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Belinay Çakıcı, mektubu yazma amacını şöyle açıkladı: "Olumlu düşünen insanların fazla olduğunu görüyorum. Bunu paylaşmak istedim. Okuluma ziyarete geldikleri için çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum".

Okul Müdürü Nagihan Şahin ise öğrenciyi yetiştirenlere ve itfaiye personeline teşekkür ederek, "Arkadaşlarına, gençlerimize çok güzel bir örnek oldu. Bulunduğumuz toplumda gördüğümüz işlerin arkasında neler olup bittiğini şöyle kısa bir süre de olsa durup düşündüğünde onları hissetmiş olması, o empatiyi kurmuş olması ve bunu dile getirip personelimizle bunu paylaşmış olması hakikaten çok düşünceli ve çok güzel bir davranış. Onu yetiştiren ailesi ve kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel davranışı ödüllendiren fark eden ince düşünceli itfaiye erlerimize de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık" şeklinde konuştu.

Bu ziyaret, gençlerin toplum hizmetlerine duyduğu saygı ve empatiyi gösteren örnek bir davranış olarak değerlendirildi.

