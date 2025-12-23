Boyabat’ta Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi’nde Puzzle ve Lego Etkinliği
Öğrenciler ve veliler birlikte üretti
Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi’nde, öğrenciler ve velilerin katılımıyla puzzle ve lego etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrenciler, velileriyle birlikte puzzle ve lego çalışmaları yaparak takım çalışması, problem çözme ve birlikte üretme deneyimi yaşadı. Çalışmalar sırasında katılımcılar arasında iş birliği ön plana çıktı.
Organizasyon süresince, öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştiği ve sosyal etkileşimin arttığı gözlemlendi. Etkinlik, öğrencilerin birbirleriyle ve velileriyle etkileşim kurmasına olanak tanıdı.
Katılımcılar, etkinliğin öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yönlerini de desteklediğini belirtti. Ayrıca etkinliğin okul-aile iş birliğinin güçlenmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı.
Veliler, çocuklarıyla birlikte okul ortamında zaman geçirme fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
