Boyabat’ta Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi’nde Puzzle ve Lego Etkinliği

Boyabat’ta Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve veliler puzzle ve lego etkinliğinde takım çalışması, problem çözme ve sosyal etkileşim deneyimi yaşadı.