Boyabat’ta Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi’nde Puzzle ve Lego Etkinliği

Boyabat’ta Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve veliler puzzle ve lego etkinliğinde takım çalışması, problem çözme ve sosyal etkileşim deneyimi yaşadı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:28
Öğrenciler ve veliler birlikte üretti

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi’nde, öğrenciler ve velilerin katılımıyla puzzle ve lego etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler, velileriyle birlikte puzzle ve lego çalışmaları yaparak takım çalışması, problem çözme ve birlikte üretme deneyimi yaşadı. Çalışmalar sırasında katılımcılar arasında iş birliği ön plana çıktı.

Organizasyon süresince, öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştiği ve sosyal etkileşimin arttığı gözlemlendi. Etkinlik, öğrencilerin birbirleriyle ve velileriyle etkileşim kurmasına olanak tanıdı.

Katılımcılar, etkinliğin öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yönlerini de desteklediğini belirtti. Ayrıca etkinliğin okul-aile iş birliğinin güçlenmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Veliler, çocuklarıyla birlikte okul ortamında zaman geçirme fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

