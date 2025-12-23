DOLAR
Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde Burcu Bahar ile "Doğa Dostu Dodo Patara’da" İmza Etkinliği

Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde yazar Burcu Bahar, çocuklarla okuma-yazma atölyesi gerçekleştirdi ve "Doğa Dostu Dodo Patara’da" kitabını imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:37
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yazar Burcu Bahar ile okuma ve yazma dünyasında keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Programın sonunda Bahar, çocukların ilgisiyle karşılaşarak kitabı "Doğa Dostu Dodo Patara’da"nın imzalarını sundu.

Atölye ve söyleşi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve eğitim çalışmaları kapsamında düzenlenen söyleşi ve atölye etkinliğinde çocuklar, okumanın yazmaya nasıl eşlik ettiğini, hikâyelerin nasıl kurulduğunu ve kitaplarla kurulan duygusal bağın önemini uygulamalı biçimde deneyimledi.

Çocuklar doğaçlama hikaye oluşturdu

Etkinlik boyunca interaktif içerikler eşliğinde, Dodo karakteri üzerinden Patara’dan Uludağ’a, Alanya’ya uzanan hayali bir yolculuk kurgulandı. Şarkılarla desteklenen çalışma sonunda çocuklarla birlikte doğaçlama bir hikâye oluşturuldu ve program kapanışında Bahar, minik okurlara kitaplarını imzaladı.

Dodo ile yolculuğa çıktılar

Yazar Burcu Bahar, etkinliğin çocuklarla birlikte kurulan bir hikâye serüvenine dönüştüğünü belirtti. "Bir çiftliğe gittik ve Dodo ile birlikte başka maceralara yelken açtık" diyen Bahar, "Etkinlik çok keyifli geçiyor. Çocukların birlikte olması ve kitapların içinde kaybolması çok güzel" ifadelerini kullandı.

Çocuklar kütüphaneyi ve yazarı yakından tanıdı

Emel Sevgi Taner İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Muzaffer Akman, çocukların kütüphaneyi ve yazarı yakından tanıma fırsatı bulduğunu vurguladı: "Bu gün yazarımız ile birlikte hem kütüphanede nasıl davranırız, nasıl istediğimiz kitaplara ulaşabiliriz bunların çalışması yapıldı. Ayrıca çocuklarımız bir çocuk yazarı ile tanışma fırsatı elde etti. Hem çok eğlenceli vakit geçirdiler hem de güzel anı biriktirdiler. Onların yetişmesi adına güzel bir etkinlik oldu. Çalışan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim".

Etkinlik, Doğan Hızlan Kütüphanesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik kültür ve eğitim çalışmaları kapsamında düzenlenen çalışmalara bir yenisini ekledi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

