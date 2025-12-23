DOLAR
42,82 -0,02%
EURO
50,61 -0,5%
ALTIN
6.174,31 -1,16%
BITCOIN
3.749.651,37 0,93%

Dumlupınar'da 'Her Kitap Bir Dünya' Aralık Söyleşisi: 'Ateşten Gömlek' Ele Alındı

Dumlupınar'da 'Her Kitap Bir Dünya' projesinin Aralık söyleşisinde Halide Edip Adıvar'ın 'Ateşten Gömlek' romanı değerlendirildi; Kaymakam Alperen Teltik katıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:52
Dumlupınar'da 'Her Kitap Bir Dünya' Aralık Söyleşisi: 'Ateşten Gömlek' Ele Alındı

Dumlupınar'da Aralık Ayı Kitap Söyleşisi Gerçekleştirildi

Program ve Katılımcılar

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 'Her Kitap Bir Dünya' projesi kapsamında Aralık ayı kitap söyleşisi düzenlendi. Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi ve programa Kaymakam Alperen Teltik de katıldı.

Eleştiri ve Değerlendirme

Bu ayın konusu olarak Halide Edip Adıvar’ın 'Ateşten Gömlek' adlı romanı ele alındı. Söyleşi boyunca eser, Kurtuluş Savaşı dönemi ve ulusal bilinç bağlamında tartışıldı; katılımcılara tarih bilinci ve milli-manevi duygular üzerine düşünme imkânı sunuldu.

Anma ve Mesaj

Söyleşi vesilesiyle tüm şehit ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Etkinlik, "Kurtuluşun Şehri" Dumlupınar'da tarih ve edebiyat buluşmasını güçlendiren bir platform olarak değerlendirildi.

DUMLUPINAR’DA KİTAP SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DUMLUPINAR’DA KİTAP SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DUMLUPINAR’DA KİTAP SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakü'de Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitimi — Kamil Vüsal Paşayev (28 Aralık)
2
Jandarmadan Tavşanlı'da İlköğretim Öğrencilerine Trafik Semineri
3
Tarsuslu Elif Eylül Kılıç AMO'da Birinci Oldu
4
Endonezyalı Öğrenciler Kastamonu Üniversitesi'nde Kültürünü Tanıttı
5
Dumlupınar'da 'Her Kitap Bir Dünya' Aralık Söyleşisi: 'Ateşten Gömlek' Ele Alındı
6
Kütahya'da 6. Eğitim Zirvesi: Murat Ülkü ve Yakup Akkaya Sunumları
7
Vali Işın Kütahya MTAL'de: Mesleki Eğitim Üretim ve İstihdam İçin Kritik

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi