Dumlupınar'da 'Her Kitap Bir Dünya' Aralık Söyleşisi: 'Ateşten Gömlek' Ele Alındı

Dumlupınar'da Aralık Ayı Kitap Söyleşisi Gerçekleştirildi

Program ve Katılımcılar

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 'Her Kitap Bir Dünya' projesi kapsamında Aralık ayı kitap söyleşisi düzenlendi. Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi ve programa Kaymakam Alperen Teltik de katıldı.

Eleştiri ve Değerlendirme

Bu ayın konusu olarak Halide Edip Adıvar’ın 'Ateşten Gömlek' adlı romanı ele alındı. Söyleşi boyunca eser, Kurtuluş Savaşı dönemi ve ulusal bilinç bağlamında tartışıldı; katılımcılara tarih bilinci ve milli-manevi duygular üzerine düşünme imkânı sunuldu.

Anma ve Mesaj

Söyleşi vesilesiyle tüm şehit ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Etkinlik, "Kurtuluşun Şehri" Dumlupınar'da tarih ve edebiyat buluşmasını güçlendiren bir platform olarak değerlendirildi.

