Halk Eğitimi'nde Kritik Kotalar: On Binlerce Eğitmen İşsiz, Haciz Tehdidi

HEM'lere ayrılan ders saati kotası dörde kadar düşürüldü; on binlerce eğitmen işsiz ve haciz tehdidiyle karşı karşıya. Sektör acil müdahale talep ediyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:17
Kota düşüşü kursları kapattı; HEM'lerin toplumsal misyonu tehlikede

Türkiye genelinde Halk Eğitim Merkezlerine (HEM) ayrılan ders saati kotasında yaşanan keskin düşüş, sektörde derin bir krize yol açtı. Binlerce öğretmen ve usta öğretici işsiz kalma ve ağır ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı; bazıları için haciz tehdidi gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde yeni dönemde uygulanan kota sistemi eğitimcileri şoke etti. Türkiye genelinde ders saati kotasının dörtte bire kadar indirildiği, bazı merkezlere ise hiç kota verilmediği belirtiliyor. Bu durum, binlerce kursun açılamamasına veya aniden kapanmasına neden oldu ve on binlerce usta öğreticiyi derinden etkiledi.

Eğitimciler krizin sadece ekonomik boyutunun olmadığını, HEM'lerin toplumsal misyonuna da zarar verdiğini savunuyor. Vatandaşların meslek edindiği, spor, sanat ve kültür hizmeti aldığı bu merkezlerin itibar kaybettiği ve geleneksel sanatların ihmal edildiği vurgulandı.

Sektör temsilcileri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nü acil önlem almaya çağırdı; kotaların en azından eski seviyelerine çıkarılmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Aksi takdirde halk eğitim sisteminin çökebileceği uyarısı yapıldı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Ersin Dede konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Halk Eğitim Merkezleri, toplumun her kesimine hitap eden ve geniş bir eğitim yelpazesi sunan önemli kurumlardır. Kurumun açtığı kurslar, bireylerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, mesleki becerilerini artırarak iş yaşamına katılımlarını güçlendirirler. Toplumun eğitim düzeyini yükseltmek, iş gücünü nitelikli hale getirmek ve sosyal entegrasyonu desteklemek gibi önemli amaçlara hizmet ederler. Eğitimden tasarruf olmaz"

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bu kurslar herkese açık kurslar, herkes görüp bilgilenebilir, şeffaftır. Mevzuat gereği öncelik sırasına göre açılması gereken kurslar ve kursiyerler göz önünde tutularak verilen kota yani ders saati 3 aylık dönemi kapsayacak şekilde planlanmıştır"

Protestolar sürüyor; eğitimciler yetkililerden acil çözüm talep ediyor ve eylemlerle seslerini duyurmaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

