Hisarcık’ta Birinci Kitap Fuarı: Öğrenci-Yazar Buluşması

Etkinlik Detayları

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen kitap fuarında öğrenci-yazar buluşması gerçekleşti.

Tarihçi yazar Mesut Kocaman ile öğrenciler İlçe Kütüphanesinde bir araya geldi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi sonrası yazar Mesut Kocaman kitap hediye edip günün anısına kitapları imzaladı.

İlçe Milli Müdürü Hasan Kilitci, yeni kitapların tanıtılması, öğrencilerin yazarlarla buluşma ve kültürel etkileşim için düzenlenen kitap fuarına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

HİSARCIK’TA KİTAP FUARI