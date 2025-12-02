Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Hükümetten hurda teşviki müjdesi: 12 yerli modelde avantaj

Türkiye otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ve entegre hurda teşviki düzenlemesinde sona gelindi. Meclis kulislerinde konuşulan düzenleme, özellikle dar gelirli ve çocuklu ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak maddeler içeriyor. Düzenlemenin Aralık ayı içinde yasalaşması öngörülüyor.

Hurda teşviki başvurusu ve şartları

Kulis bilgilerine göre hazırlanan kanun teklifi, vatandaşların elindeki 25 yaş ve üzeri araçları hurdaya ayırarak trafikten çekmesini şart koşuyor. Yeni araç alımında teşvikten her vatandaş bir defaya mahsus yararlanabilecek. Düzenleme ithal araçları kapsamayacak; hurda karşılığı alınacak araçların Türkiye'de üretilmiş olması ve yerlilik oranının en az %40 olması gerekecek. Ayrıca, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için uzun vadeli finansman ve kredi destekleri pakete dâhil edildi.

Hurda teşviki kapsamında alınabilecek modeller

TBMM gündemindeki tasarı yasalaştığında, hurda teşvikiyle ÖTV indiriminden yararlanabilecek 12 model şu şekilde sıralanıyor:

Togg: T10X

Fiat: Egea, Egea Cross, Fiorino

Hyundai: i10, i20, Bayon

Renault/Ford: Tourneo Custom, E-Transit, Transit

Toyota: CH-R

Volkswagen: Transporter

ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?

Gözler şimdi TBMM'ye çevrilmiş durumda. Sektör kuruluşları, teşvikin kalıcı olmasından çok piyasayı düzenleyecek süreli bir uygulama olmasının daha sağlıklı olacağı görüşünde. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, benzer teşviklerin araç parkını gençleştirmek için elzem olduğunu, ancak piyasa dengesinin (sıfır ve ikinci el makası) iyi gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Teklifin Aralık ayı bütçe görüşmeleri sonrasında Genel Kurul'a gelmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanarak 2026 yılına girmeden yürürlüğe girmesi bekleniyor.