Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

25 yaş üstü araçlarını hurdaya veren vatandaşlara, %40 yerlilikli 12 yerli modelde ÖTV indirimi ve çocuklu ailelere kredi desteği sunulacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:04
Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Hükümetten hurda teşviki müjdesi: 12 yerli modelde avantaj

Türkiye otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ve entegre hurda teşviki düzenlemesinde sona gelindi. Meclis kulislerinde konuşulan düzenleme, özellikle dar gelirli ve çocuklu ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak maddeler içeriyor. Düzenlemenin Aralık ayı içinde yasalaşması öngörülüyor.

Hurda teşviki başvurusu ve şartları

Kulis bilgilerine göre hazırlanan kanun teklifi, vatandaşların elindeki 25 yaş ve üzeri araçları hurdaya ayırarak trafikten çekmesini şart koşuyor. Yeni araç alımında teşvikten her vatandaş bir defaya mahsus yararlanabilecek. Düzenleme ithal araçları kapsamayacak; hurda karşılığı alınacak araçların Türkiye'de üretilmiş olması ve yerlilik oranının en az %40 olması gerekecek. Ayrıca, 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için uzun vadeli finansman ve kredi destekleri pakete dâhil edildi.

Hurda teşviki kapsamında alınabilecek modeller

TBMM gündemindeki tasarı yasalaştığında, hurda teşvikiyle ÖTV indiriminden yararlanabilecek 12 model şu şekilde sıralanıyor:

Togg: T10X

Fiat: Egea, Egea Cross, Fiorino

Hyundai: i10, i20, Bayon

Renault/Ford: Tourneo Custom, E-Transit, Transit

Toyota: CH-R

Volkswagen: Transporter

ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?

Gözler şimdi TBMM'ye çevrilmiş durumda. Sektör kuruluşları, teşvikin kalıcı olmasından çok piyasayı düzenleyecek süreli bir uygulama olmasının daha sağlıklı olacağı görüşünde. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, benzer teşviklerin araç parkını gençleştirmek için elzem olduğunu, ancak piyasa dengesinin (sıfır ve ikinci el makası) iyi gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Teklifin Aralık ayı bütçe görüşmeleri sonrasında Genel Kurul'a gelmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanarak 2026 yılına girmeden yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?