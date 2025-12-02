Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, eski banka müdürü Seçil Erzan'ı nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilikten toplam 102 yıl 2 ay hapis ve 753 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:17
İstanbul'da görülen ve kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" veya "Yüksek Kârlı Gizli Fon" olarak bilinen davada mahkeme kararını açıkladı. Eski banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında verilen hüküm, finans ve spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Mahkeme Kararı

İlgili Ağır Ceza Mahkemesi, uzun süren yargılama sonunda Seçil Erzan'ı nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Erzan'a 753 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti. Kararın açıklanmasıyla duruşma salonunda hareketlilik yaşandı; mağdur avukatları kararı kısmen olumlu karşıladı.

Davanın Detayları

Soruşturma, bankacılık sisteminin güvenilir şubelerinden birinde elden teslim edilen milyonlarca dolar dolu çantaların kayıtlara geçirilmemesiyle başladı. Florya merkezli yayılan "özel fon" söylentileri kısa sürede geniş bir dolandırıcılık iddiasına dönüştü.

Soruşturma sürecinde ifade veren bazı ünlüler, "Bankanın kurumsal kimliğine güvendik" şeklinde beyanda bulundu. Ortaya çıkan el yazısı senetler ve diğer belgeler, sistemin nasıl suiistimal edildiğini gösterdi.

Seçil Erzan Kimdir? Neden Tutuklandı?

Seçil Erzan, özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapıyordu. İddianameye göre Erzan, banka adına var olduğu öne sürülen yüksek getirili gizli bir fon vaadiyle müştekilerden para topladı. Toplanan paraları bankacılık sistemine sokmak yerine bir Ponzi (saadet zinciri) sistemiyle yönettiği ve yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödeme yaptığı ileri sürüldü.

Para akışı kesilince ödemeler yapılamadı ve mağdurların şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Erzan tutuklandı; zimmet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandı.

Mağdurlar ve Etki

Davanın en çok konuşulan yönlerinden biri mağdur listesinde yer alan ünlü isimler oldu. Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbol camiasından tanınmış isimlerin bulunduğu dosyada mahkeme, 27 kişi açısından dolandırıcılık suçunun oluştuğuna karar verdi.

Toplamda 30'dan fazla şikâyetin olduğu dosya, milyonlarca dolarlık vurgun iddialarıyla Türkiye'de geniş yankı buldu.

