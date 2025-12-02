Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Aralık Ayı Kira Zammı İçin Geri Sayım Başladı

Aralık ayı kira zammı 2025 hesaplamaları milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündeminde. Yılın son kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla kesinleşecek.

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Kontrat yenileme dönemi Aralık ayına denk gelen vatandaşlar, açıklamanın tarihini merak ediyor. Aralık 2025 kira artış oranı, TÜİK'in Kasım ayı TÜFE verilerini paylaşacağı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da kesinleşecek.

Mevcut Borçlar Kanunu düzenlemelerine göre kira artışlarında belirleyici unsur on iki aylık TÜFE ortalamasıdır. Geçmişte uygulanan yüzde 25'lik sabit zam sınırının kaldırılmasıyla hesaplama tamamen enflasyon ortalamasına endekslenmiştir. 3 Aralık sabahı açıklanacak oran, ev sahiplerinin kiracılarından talep edebileceği yasal tavan zammı olarak kabul edilecek; bu oranın üzerinde artış yasal değildir, ancak taraflar anlaşarak daha düşük bir zam belirleyebilirler.

Hükümetin Önceki Tedbirleri ve Mevcut Seyir

Pandemi sonrası konut piyasasındaki dalgalanmalar ve yüksek fiyat artışları hükümeti geçici tedbirlere yöneltmişti. Ancak 2024 Temmuz ayından itibaren uygulama tekrar enflasyon verilerine dayandırıldı. Geçtiğimiz ay (Kasım 2025) yenilenen sözleşmelerde %37,15 olarak uygulanan artış oranı, enflasyonun seyrine göre Aralık ayında küçük değişimler gösterebilir.

Kira Zammı Nasıl Hesaplanır?

Kira artış oranı hesaplanırken, o ay açıklanan TÜFE 12 aylık ortalaması esas alınır. Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) kira artışlarında belirleyici kriter değildir.

Örnek Hesaplama Senaryosu

Eğer TÜİK verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması örnek olarak %37 seviyesinde ise ve mevcut kira 15.000 TL ise hesaplama şöyle yapılır:

Mevcut Kira Bedeli: 15.000 TL

Uygulanacak Zam Oranı: %37 (Örnek Oran)

Zam Tutarı: 5.550 TL

Yeni Kira Bedeli: 20.550 TL

Kesin oranın açıklanmasının ardından site haberleri saat 10.00'da "Son Dakika" olarak güncellenecektir.

Ev Sahipleri ve Kiracıların Bilmesi Gereken Yasal Haklar

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca kira sözleşmelerinde tarafların belirleyeceği artış oranı, bir önceki kira yılındaki tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemez. Eğer ev sahibi, TÜİK'in açıkladığı oranın üzerinde bir zam talep ederse, kiracı bu zammı kabul etmek zorunda değildir ve yasal yollara başvurarak zammın TÜFE oranına çekilmesini isteyebilir.

Taraflar karşılıklı anlaşarak TÜFE oranının altında bir zam belirleyebilirler; kanun sadece üst sınırı düzenlemektedir.