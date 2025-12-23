Kastamonu Üniversitesi’nin TÜBİTAK Destekli Coğrafya Projesi Uluslararası Literatüre Katkı Sağlayacak

Kastamonu Üniversitesi’nin TÜBİTAK Destekli Coğrafya Projesi

Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütülen "Coğrafi Bilgi Üretimindeki Hegemonik İlişkilerin Zamansal ve Mekansal Analizi" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Projeyi yürüten Dr. Öğretim Üyesi Suat Yazan liderliğindeki ekip, coğrafya disiplininde bilgi üretimi ve dolaşımında etkili olan Anglo-Amerikan merkezli yapının zamansal ve mekansal boyutlarını mercek altına alacak. Çalışma, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Birleşik Krallık’ın akademik yayıncılık ve bilimsel standartlar üzerindeki belirleyici rolünü nicel verilerle değerlendirmeyi hedefliyor.

Yöntem ve Veri Seti

Proje kapsamında 2000-2025 yılları arasında yayımlanan ve alanda prestijli kabul edilen yedi uluslararası genel coğrafya dergisindeki makaleler bibliyometrik yöntemlerle analiz edilecek. Araştırma, coğrafya disiplininin bilgi üretiminin jeopolitiğini zamansal ve mekansal açıdan bütüncül bir bakışla ele almayı amaçlıyor.

Araştırma Ekibi

Projede, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden Doç. Dr. Erdem Bekaroğlu ile Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Kurtar Anlı araştırmacı olarak görev alacak.

Beklenen Katkılar

Çalışmanın, coğrafya alan yazınına nesnel ve kapsamlı bir perspektif sunması; elde edilecek verilerin ise küresel coğrafi bilgi üretiminin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelere zemin oluşturması bekleniyor. Proje, uluslararası coğrafya literatüründe hegemonik ilişkilerin görünür kılınmasına katkı sağlayacak.

Üniversite Yönetiminin Değerlendirmesi

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yürütülen bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde karşılık bulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Rektör Topal, genç akademisyenlerin özgün araştırmalarla alan yazına katkı sunmasının Kastamonu Üniversitesi’nin araştırma vizyonu açısından önemine dikkat çekti.

