DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

İzmir'de Psikoloji Zirvesi: Gençler Radikal Okulları'nda Geleceğe Radikal Bakış

İzmir Radikal Okulları'nda düzenlenen Psikoloji Zirvesi'ne 30'dan fazla okuldan 300'e yakın öğrenci katıldı; uzmanlar psikolojik sağlamlık, motivasyon ve kariyer rehberliği sundu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:58
İzmir'de Psikoloji Zirvesi: Gençler Radikal Okulları'nda Geleceğe Radikal Bakış

İzmir'de Psikoloji Zirvesi: Gençler Radikal Okulları'nda Geleceğe Radikal Bakış

İzmir Radikal Okulları, lise düzeyinde düzenlediği "Psikoloji Zirvesi" ile gençlere psikolojik iyi oluş ve kariyer yolculuğunda rehberlik sundu. 30’dan fazla okuldan gelen yüzlerce öğrenci, gün boyu süren oturumlarda motivasyon, duygu yönetimi ve değerler eğitimi gibi konularda uzman isimlerle buluştu.

Program ve katılımcılar

Etkinlik, Radikal Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sevi Şeneken, Rehberlik Koordinatörü İbrahim Mavi, ARGE Koordinatörü Şule Baş ve Konak Okul Müdürü Mutlu Karaın katılımıyla başladı. Zirve, akademik içerikleri ve uygulamalı atölyeleriyle lise öğrencileri için kapsamlı bir program sundu.

Uzman isimlerden hayati tavsiyeler

Gün boyu süren oturumlarda alanında tanınmış uzmanlar kürsüye çıktı. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu "Psikolojik Sağlamlık ve Duygu Yönetimi" üzerine sunum yaparken, Uzm. Psikolojik Danışman Ferhan Bıçakçılar "Gençlerde Motivasyon" konusunu ele aldı. Ayrıca Uzm. Psikolog Selen Uludağ ve Klinik Psikolog Eren Sadi, "sistematik düşünce hatalarından değerler eğitimine kadar" uzanan geniş bir yelpazede öğrencilere önemli bilgiler aktardı.

Genç girişimcilerin başarısı

Zirvenin en dikkat çeken yanı ise organizasyonun tamamen Genç Girişimci öğrenciler tarafından planlanmış olmasıydı. Radikal Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sevi Şeneken, temel amaçlarının değer yargılarından ödün vermeden hedeflerine yürüyen, mutlu bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Katılım ve uygulamalı atölyeler

Etkinliğin kapsamı hakkında bilgi veren Rehberlik ve ARGE Koordinatörü Şule Baş, "İzmir’de lise çapında gerçekleştirilen en büyük zirvelerden birine imza attık. 30’dan fazla okuldan 300’e yakın katılımcıyı ağırlıyoruz. Sınav öncesi dönemde öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal anlamda üst düzey bir rehberlik desteği sunmayı hedefledik" dedi.

Radikal Okulları Rehber Öğretmeni Beste Çevik ise, "Gençlerimizin uzmanlarla tanışmasını ve bu alanı yerinde deneyimlemesini istedik. 32 devlet lisesinin bize destek vermesi ve bu kalabalık uyumlu ekibin bir parçası olması gurur verici" ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamında düzenlenen sanat terapisi, ahşap boyama ve sosyal psikoloji deneyleri ile öğrenciler teorik bilgileri pratikle birleştirme imkanı buldu; etkinlik, gençlerin hem bireysel gelişimine hem de sosyal becerilerine katkı sağlayacak bir atmosfer sundu.

İZMİR RADİKAL OKULLARI, LİSE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİNE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK...

İZMİR RADİKAL OKULLARI, LİSE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİNE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK 'PSİKOLOJİ ZİRVESİ' DÜZENLEDİ. 30’DAN FAZLA OKULDAN YÜZLERCE ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI ZİRVEDE, UZMAN İSİMLER GENÇLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI VE MOTİVASYONU İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI PAYLAŞTI.

İZMİR RADİKAL OKULLARI, LİSE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİNE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Köşk'te 145 öğrenciye gıda okuryazarlığı eğitimi
2
Anadolu Üniversitesi'nde ÜYEP Sınavı ile Üstün Yetenekler Keşfediliyor
3
8. Isparta Kitap Fuarı 10 günlük şölenin ardından sona erdi
4
Emirdağ'da 4. Sınıf Öğrencilerinden 'Vakti Kuşanmak' Kapsamında Emirdağ Şube Camii Ziyareti
5
Bingöl Üniversitesi 2026'yı 'Üretim Yılı' İlan Etti
6
Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Cennetabat ve Koçkıran Köy Okullarını Ziyaret Etti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi