İzmir'de Psikoloji Zirvesi: Gençler Radikal Okulları'nda Geleceğe Radikal Bakış

İzmir Radikal Okulları, lise düzeyinde düzenlediği "Psikoloji Zirvesi" ile gençlere psikolojik iyi oluş ve kariyer yolculuğunda rehberlik sundu. 30’dan fazla okuldan gelen yüzlerce öğrenci, gün boyu süren oturumlarda motivasyon, duygu yönetimi ve değerler eğitimi gibi konularda uzman isimlerle buluştu.

Program ve katılımcılar

Etkinlik, Radikal Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sevi Şeneken, Rehberlik Koordinatörü İbrahim Mavi, ARGE Koordinatörü Şule Baş ve Konak Okul Müdürü Mutlu Karaın katılımıyla başladı. Zirve, akademik içerikleri ve uygulamalı atölyeleriyle lise öğrencileri için kapsamlı bir program sundu.

Uzman isimlerden hayati tavsiyeler

Gün boyu süren oturumlarda alanında tanınmış uzmanlar kürsüye çıktı. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu "Psikolojik Sağlamlık ve Duygu Yönetimi" üzerine sunum yaparken, Uzm. Psikolojik Danışman Ferhan Bıçakçılar "Gençlerde Motivasyon" konusunu ele aldı. Ayrıca Uzm. Psikolog Selen Uludağ ve Klinik Psikolog Eren Sadi, "sistematik düşünce hatalarından değerler eğitimine kadar" uzanan geniş bir yelpazede öğrencilere önemli bilgiler aktardı.

Genç girişimcilerin başarısı

Zirvenin en dikkat çeken yanı ise organizasyonun tamamen Genç Girişimci öğrenciler tarafından planlanmış olmasıydı. Radikal Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sevi Şeneken, temel amaçlarının değer yargılarından ödün vermeden hedeflerine yürüyen, mutlu bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Katılım ve uygulamalı atölyeler

Etkinliğin kapsamı hakkında bilgi veren Rehberlik ve ARGE Koordinatörü Şule Baş, "İzmir’de lise çapında gerçekleştirilen en büyük zirvelerden birine imza attık. 30’dan fazla okuldan 300’e yakın katılımcıyı ağırlıyoruz. Sınav öncesi dönemde öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal anlamda üst düzey bir rehberlik desteği sunmayı hedefledik" dedi.

Radikal Okulları Rehber Öğretmeni Beste Çevik ise, "Gençlerimizin uzmanlarla tanışmasını ve bu alanı yerinde deneyimlemesini istedik. 32 devlet lisesinin bize destek vermesi ve bu kalabalık uyumlu ekibin bir parçası olması gurur verici" ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamında düzenlenen sanat terapisi, ahşap boyama ve sosyal psikoloji deneyleri ile öğrenciler teorik bilgileri pratikle birleştirme imkanı buldu; etkinlik, gençlerin hem bireysel gelişimine hem de sosyal becerilerine katkı sağlayacak bir atmosfer sundu.

İZMİR RADİKAL OKULLARI, LİSE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİNE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK 'PSİKOLOJİ ZİRVESİ' DÜZENLEDİ. 30’DAN FAZLA OKULDAN YÜZLERCE ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI ZİRVEDE, UZMAN İSİMLER GENÇLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI VE MOTİVASYONU İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI PAYLAŞTI.