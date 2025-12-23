MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 istihdam programı kapsamında 1.113 (bin yüz on üç) sürekli işçi alımı için ilanı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden erişime açtı. Başvuruların 22 Aralık itibarıyla başladığı ve kısa takvim dahilinde tamamlanması gerektiği bildirildi.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yeri

İlana göre adaylar başvurularını 22 Aralık - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular tamamen elektronik ortamda yapılacak; şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar esube.iskur.gov.tr adresinden, "İş Arayan" ekranına TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ilgili ilanlara müracaat edebilecekler.

KPSS Şartı ve Puan Türleri

Bakanlık, nitelikli istihdamı sağlamak amacıyla KPSS şartı getirdi. İlanda belirtilen şartlara göre adayların 2024 KPSS sınavından ilgili puan türünde en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Lisans mezunları için 2024 KPSS P3, ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93 puan türleri esas alınacak.

Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar en yüksek KPSS puanından başlanarak sıralanacak ve alınacak işçi sayısının dört katı kadar aday belge ve sözlü sınav aşamaları için davet edilecek. Belge ve sözlü sınav tarihlerinin duyurusu sonrasında süreç ilerleyecek.

Öncelik Hakkı ve Muafiyet

İlanda belirtilen "Öncelik Hakkına Sahip" adaylar (örneğin terörle mücadelede üstün hizmet madalyası alanlar gibi) KPSS şartından muaf tutulacak; ancak bu adayların öncelik belgelerini ibraz etmeleri zorunlu olacak.

Genel ve Özel Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adayların taşıması gereken başlıca şartlar kılavuzda açıkça belirtildi. En kritik şartlar şu şekilde sıralanıyor:

- 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Milli güvenliğe karşı suçlardan ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

- Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak).

- Herhangi bir kurumdan emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak.

- Başvuru yapılan meslek kolu için gerekli mezuniyet veya ustalık belgesine, ilanın son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

- Sağlık durumu ilgili meslek kolunda çalışmaya elverişli olmak.

ÖNEMLİ NOT: Her aday İŞKUR listesinde belirtilen ilanlardan sadece bir tanesine (tek bir iş yeri ve meslek kolu) başvuru yapabilir; birden fazla başvuru yapanların işlemleri geçersiz sayılacaktır.

Sık Sorulan Sorular

MSB 1113 işçi alımı başvurusu nereden yapılır? Başvurular esube.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır.

KPSS şartı var mı? Evet. Lisans için 2024 KPSS P3, ön lisans için 2024 KPSS P93 türünden en az 60 puan şartı aranmaktadır. Öncelik hakkı olan adaylarda bu şart aranmaz.

Yaş sınırı kaç? Adayların 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

Mülakata kaç kişi çağrılacak? KPSS puan sıralamasına göre, alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar aday belge kontrolü ve sınav sürecine dahil edilecektir.

Detaylı şartlar, kadro dağılımı ve başvuru kılavuzu için İŞKUR ilanı ve MSB duyuruları takip edilmelidir.